Abel de saída para a Grécia, já se despediu dos jogadores do Sp. Braga

Abel Ferreira está de saída do Sporting de Braga e já se despediu do plantel. O treinador aceitou uma proposta irrecusável do PAOK, da Grécia, e ainda esta segunda-feira deverá desvincular-se do clube minhoto, que agora, já em plena pré-época, terá de arranjar um novo treinador. Renato Paiva, Sá Pinto e Silas são as mais fortes hipóteses, segundo soube o DN.

De acordo com o jornal O Jogo, o treinador acertou a transferência para o PAOK nesta madrugada - o contrato é válido por três temporadas. O clube grego vai ter de indemnizar o Sp. Braga em 2,5 milhões de euros e o técnico vai auferir um salário de cerca de dois milhões de euros por ano.

Ainda de acordo com O Jogo, um dos candidatos ao lugar é Ricardo Sá Pinto, que está sem clube depois de ter deixado o Légia de Varsóvia, da Polónia. Abel Ferreira está em Braga, mas já não está a dar o treino.