Marcelo: Portugal será melhor "se todos tivermos a serenidade" de Ângelo Girão

Portugal é campeão do Mundo. O 16.º troféu conquistado 16 anos depois

Campeões do Mundo chegam segunda-feira às 18.05 e são recebidos por Marcelo na terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira a seleção nacional de hóquei em patins, que se sagrou campeã mundial no domingo, e dirigiu-lhe rasgados elogios.

"Vencemos em Barcelona de forma excecional. Vencemos porque mostrários que somos os melhores, em humildade, sem nunca desvalorizar o adversário e sem nos deslumbrarmos com as nossas vitórias. Mostrámos que somos os melhores porque lutámos até ao último segundo, numa capacidade de sacrifício que é inseparável da união da equipa", elogiou o chefe de Estado, durante a receção no Palácio de Belém.

"O povo português vibrou convosco, desmentindo que o hóquei em patins é uma coisa do passado", acrescentou Marcelo, em alusão ao fim de um jejum que durava desde 2003, quando Portugal tinha vencido pela última vez o Campeonato do Mundo.

"A vossa vitória não apaga os nossos problemas e insucessos em tantos domínios. Mas a vossa vitória, aqui celebrada, com todo um coletivo que ajudou a tornar possível, é um símbolo do que podemos ser, como portugueses, quando somos excelentes. Faz acreditar mais em nós próprios. Em nome de todos os portugueses, abraço-vos a todos, em especial ao Ângelo Girão... a serenidade coriácea na defesa dos lances impossíveis. Se todos tivermos essa serenidade, todos os dias, Portugal será uma pátria muito melhor", concluiu o Presidente da República, que destacou o guarda-redes da seleção.