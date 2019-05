A vespa do tetra voltou à Luz e trouxe Eliseu com ela

É a imagem do tetra do Benfica e associou-se à festa do 37.º título este sábado. É a vespa do Eliseu...

Aquilo que começou como uma brincadeira ma temporada 2016-17 acabou por ser o maior e mais bonito festejo do título encarnado dessa época. Foi depois oferecida pelo jogador ao Museu do Benfica e por lá ficou até hoje. Este sábado, depois de os protagonistas festejarem o regresso dos título à Luz, o antigo lateral do Benfica apareceu para animar a festa.

Eliseu andava desaparecido desde que acabou a época 2017-18. As pessoas ainda hoje se questionam se ele terminou a carreira ou fez uma pausa, dado que ele se remeteu ao silêncio e optou por desaparecer mediaticamente. Até hoje, quando entrou no relvado do Estádio da Luz com a sua vespa e levou ao delírio os jogadores do Benfica. Até o presidente do Benfica aplaudiu antes de o autorizar ir ao balneário fazer uns peões...

O sucesso da vespa foi tanto que o Benfica chegou a comercializar camisola com ela.