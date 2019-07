A nova pele do dragão. FC Porto apresentou os novos equipamentos

Os reforços Saravia, Zé Luís, Luis Diaz e Nakajima estiveram entre os 10 jogadores que este sábado apresentaram os novos equipamentos do FC Porto em plena baixa da cidade. Além do tradicional e habitual listado azul e branco, esta temporada os dragões vão ter um equipamento secundário amarelo um outro só em tons de azul.

"São lindos e tendo o emblema do FC Porto ainda ficam mais bonitos. É fantástico estar aqui e sentir o carinho dos adeptos", disse Romário Baró, que se sagrou campeão europeu nacional de juniores pelo FC Porto e que vai integrar o plantel ao Porto Canal.

Já os reforços Luis Díaz e Saravia estrearam-se com as novas cores do dragão e mostraram-se felizes."Estou muito contente por estar aqui e sentir o carinho dos adeptos. Agora tenho de aproveitar cada oportunidade que surja para ajudar o FC Porto a ganhar títulos", disse o médio colombiano aos microfones do Porto Canal. Já o defesa argentino concordou com o novo colega de equipa, mas lembrou que já sabe o que é vestir azul e branco: "Este ambiente é incrível. Quero desfrutar deste momento. Já estou habituado a equipar com estas cores [azul e branco]. Tenho muita vontade de começar esta época."

Pepe terminou a festa a dizer: "Somos Porto carago!"

A cerimónia levou milhares de adeptos à baixa portuense para ver a nova pele do dragão.