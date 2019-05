A mensagem sentida de Pizzi a Rúben, a criança de nove anos que sofreu um AVC

Pizzi recorreu esta segunda-feira às redes sociais para assinalar a conquista do título de campeão pelo Benfica e para dedicar uma mensagem sentida ao pequeno Rúben, uma criança de 9 anos que no ano passado sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e que na sequência de uma infeção perdeu alguns dedos das mãos e dos pés.

Recentemente, no programa de Cristina Ferreira, na TVI, onde contou a sua história, Rúben confessou que era fã do médio internacional português do Benfica.

No sábado, antes do jogo que ditou o título do Benfica, diante do Santa Clara, o pequeno Rúben concretizou um sonho, entrando no relvado antes da partida ao lado de Pizzi. Esta segunda-feira, através do Instagram, o jogador do Benfica não esqueceu o momento, dedicando-lhe um texto sentido.

"Sábado conquistei o meu 4.º campeonato nacional ao serviço do @slbenfica! No entanto uma das minhas maiores alegrias nesse dia foi poder ter entrado de mão dada com este campeão, com este grande guerreiro que tem 9 anos e se comporta como um adulto mesmo depois da vida lhe ter pregado uma rasteira! Rúben, é um prazer enorme para mim ser um dos teus ídolos e sem dúvida que este foi um dos momentos mais felizes da minha vida de futebolista. Continua com essa garra que a vida ainda te vai sorrir muito meu campeão", podia ler-se, num texto acompanhado de fotografias de Pizzi ao lado de Rúben.