A invencibilidade de Keizer frente à ambição de Costinha

Marcel Keizer está em estado de graça a roçar a euforia (cinco jogos, cinco vitórias, 20-4 em golos). Mas não se fia na inevitabilidade da vitória, que é o que procura sem falsas modéstias no jogo da 13.ª jornada da I Liga, este domingo (20.00) frente ao Nacional, em Alvalade.

"Espero do Nacional o mesmo que de todas as equipas que vi em Portugal. Os treinadores portugueses são muito bons a organizar as equipas. Fizeram bastantes pontos no início da época, jogam bom futebol e não espero apenas que defendam. Penso que vão tentar jogar futebol e teremos de fazer também um jogo muito organizado para ganhar", analisou o treinador holandês que se estreou há menos de um mês (24 de novembro).

"Cada jogo é diferente. Respeitamos bastante o Nacional, mas queremos mostrar a nossa qualidade. Vamos fazer tudo para ganhar", prometeu Kaizer, que face a lesões e a um potencial reforço do plantel foi claro: "Estamos a meio de dezembro, mas estamos atentos à próxima janela de mercado, sim".

Já a luta pelo título ainda é uma discussão precoce. "Não consigo dizer. Há várias equipas no topo da Liga. É difícil dizer quem é o favorito em dezembro, talvez em abril ou maio fique decidido", concluiu.

Nos convocados, destaque para os regressos de Mathieu, Bruno Gaspar, Bruno César, Nani, Gudelj e Bas Dost, poupados no último jogo, quinta-feira, que encerrou o apuramento na fase de grupos da Liga Europa (o Sporting bateu o Vorskla, em casa, por 3-0, quando já tinha garantida a presença nos oitavos-de-final). Acuña, por castigo, e Fredy Montero, lesiononado, ficam de fora.

A ambição de Costinha

Já Costinha vai a Alvalade de peito aberto, mas cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém e por isso o Nacional vai a Alvalade "com ambição, sem autocarro e sem ser saco de batatas".

"Agrada-me ver jogar bom futebol e, se calhar, as equipas pequenas são vistas como saco de batatas quando jogam com os grandes. Até poderemos levar pancada, mas seremos sempre nós próprios, fazendo o nosso jogo e dando boa imagem do nosso valor. No nosso futebol, quando o treinador de uma equipa pequena, diz que quer vencer um grande, é apelidado de lírico, se diz que vai jogar defensivamente dizem que leva um 'autocarro'", disse Costinha.

O treinador do Nacional elogiou o Sporting de Keizer, mas não se intimida: "Não me parece que esta seja a pior altura para defrontar o Sporting, que é uma equipa que joga bom futebol. Mas nós também. Espero que seja um bom jogo e que o Nacional consiga pôr em prática tudo o que trabalhámos durante a semana".

Costinha não vai poder contar com Sérgio Marakis, que está castigado.