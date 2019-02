A frase de Jorge Andrade sobre João Félix que irritou o Benfica

Agora comentador na RTP 3, Jorge Andrade proferiu uma frase sobre a exibição de João Félix no último dérbi de Alvalade que motivou um pedido de explicações do Benfica, através da newsletter do clube.

"Eu, se ainda jogasse, dava só um pisão no João Félix e não havia mais João Félix durante o jogo. E aí tinham que recorrer a outro estilo de jogo", disse o ex-defesa central, que representou FC Porto, Estrela da Amadora, Juventus e Deportivo da Corunha, tendo vestido a camisola da seleção principal portuguesa em 51 jogos.

© Jorge Amaral/Global Imagens

Na sua newsletter diária News Benfica, o clube da Luz insurge-se esta quarta-feira, dia de novo dérbi entre Benfica e Sporting, contra as declarações de Jorge Andrade e pede explicações à direção de informação da RTP.

"Jorge Andrade, ex-jogador do Estrela da Amadora, do FC Porto, do Deportivo da Corunha e da Juventus (e que, infelizmente, terminou a sua carreira demasiado cedo em virtude de graves lesões sofridas), fez um comentário na RTP3, onde colabora há vários anos, que merece o mais veemente repúdio. O antigo internacional português disse "apenas" isto: "Eu, se ainda jogasse, dava só um pisão no João Félix e não havia mais João Félix durante o jogo. E aí tinham que recorrer a outro estilo de jogo." Uma declaração lamentável e que merece ser melhor explicada pela Direção de Informação da RTP", lê-se na newsletter.

Entretanto, o antigo internacional português veio a público explicar o teor da sua frase, numa mensagem publicada na rede social Instagram: "Eu disse isto no contexto de que quando jogava fazia-me respeitar .... aos que jogavam. Longe de mim estar a dar tácticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Daí peço desculpa se ficou essa ideia no ar, sendo @joaofelix79 um jogador que admiro. Abraço", escreveu Jorge Andrade.