A corrida pela Bota de Ouro com Ronaldo fora do top 10

Com o aproximar do final dos campeonatos por essa Europa fora, e já com alguns clubes campeões, a corrida pela Bota de Ouro, que assinala o melhor marcador dos campeonatos europeus, parece centrada em dois jogadores: Lionel Messi (Barcelona) e Kylian Mbappé (PSG), separados por apenas três pontos e seis pontos.

Já Cristiano Ronaldo, ao contrário de anos anteriores, está longe de figurar entre os melhores artilheiros e neste momento nem entra no top 10 dos melhores marcadores dos campeonatos europeus - tem 19 golos apontados na Liga italiana e está a 14 do rival Lionel Messi (33). O português, refira-se, está empatado com mais quatro jogadores v- Kun Aguero (Man. City), Pépé (Lille), Aubameyang (Arsenal) e Salah (Liverpool).

Refira-se que neste ranking nem todos os campeonatos têm a mesma pontuação. Para valorizar as principais ligas, foi introduzido um coeficiente de multiplicação. Assim, entre o 1.º e o 8.º campeonatos da classificação da UEFA os golos passaram a valer dois pontos; entre o 9.º e 21.º valem 1,5, enquanto nos restantes permaneceram com o valor unitário.

Eis a lista das contas da corrida pela Bota de Ouro:

1. Messi (Barcelona) 33 golos 66 pts

2. Mbappé (PSG) 30 golos 60 pts

3. Quagliarella (Sampdoria) 22 golos 44 pts

4. Diagne (Kasimpassa) 28 golos 42 pts

5. Lewandowski (B. Munique) 21 golos 42 pts

6. Piatek (Milan) 21 golos 42 pts

7. Benzema (Real Madrid) 21 golos 42 pts

8. De Jong (PSV) 27 golos 40.5 pts

9. Luis Suárez (Barcelona) 20 golos 40 pts

10. Zapata (Atalanta) 20 golos 40 pts

11. Ronaldo (Juventus) 19 golos 30 pts