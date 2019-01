A corrida noturna de Cristiano Ronaldo no deserto

Ronaldo partilha fotos de passagem do ano no Dubai

O avançado da Juventus publicou um vídeo no Instagram com uma corrida noturna no meio do deserto, mostrando como procura manter-se em forma mesmo durante um período de mini-férias no Dubai, onde passou o ano.

Cristiano Ronaldo contou com a companhia do filho Cristianinho no "treino", além de outros dois elementos que ladearam o internacional português.

No Dubai, Ronaldo assistirá esta quinta-feira à gala dos Globe Soccer Awards, na qual está nomeado para o prémio de melhor jogador, que já ganhou por quatro vezes. Este ano tem a concorrência dos campeões do mundo Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.