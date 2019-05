A cláusula que pode facilitar a saída do treinador do Barcelona

A goleada em Anfield (0-4) e a consequente eliminação ante o Liverpool nas meias-finais da Liga dos Campeões impõe uma reflexão em Barcelona, até porque na época passada a saída da Champions aos pés da Roma teve contornos idênticos.

Embora o treinador Ernesto Valverde tenha renovado recentemente até ao final da próxima temporada (com mais uma de opção), o Barça não terá de olhar a custos se quiser despedi-lo, uma vez que o técnico tem uma cláusula secreta no contrato em que qualquer uma das partes pode executar a rescisão unilateral a cada final de época, revela o Sport .

Assim, em caso de saída antecipada, Valverde não deverá ser indemnizado com o ano de contrato que lhe falta cumprir. Da mesma forma, se Valverde quiser sair ou rumar a outro clube, pode fazê-lo sem indemnizar o clube.

Contratado no verão de 2017, depois de passar quatro anos no Athletic Bilbao, o treinador espanhol de 55 anos conquistou ao leme dos blaugrana dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça do Rei, podendo ainda ganhar outra no final desta época. Como jogador, já tinha representado o gigante da Catalunha entre 1988 e 1990, tendo vencido uma Taça do Rei e uma Taça dos Vencedores das Taças.