"A chegada de Cillessen pode criar desconfiança em Vlachodimos"

"O Vlachodimos tem de estar preparado para essa situação, mas a vinda de um novo guarda-redes, neste caso um nome como o Cillessen, poderá criar nele alguma desconfiança." A ideia é transmitida ao DN por Quim, que entre 2004 e 2010 defendeu a baliza do Benfica e em quase todas as épocas teve de lidar com as notícias da iminente contratação de um concorrente. "Comigo isso acontecia em todos os inícios de temporada", confirmou o antigo jogador, que se retirou há um ano com a camisola do Desp. Aves.

Quim admite que "é importante" um grande clube ter dois guarda-redes de bom nível, pois "há muitas competições" para disputar ao longo da época e, além do mais, "a concorrência obriga os dois a trabalhar nos limites". Ainda assim, há cuidados que, segundo o antigo internacional português, a estrutura tem de ter em conta com a chegada de um novo guarda-redes. "O Vlachodimos pode achar que ainda não confiam nele, como tal é fundamental ter em conta a forma de pensar dele", alertou.

De qualquer forma, considera fundamental que o internacional grego "tem de estar preparado para tudo e continuar a dar o máximo" para ter a sua oportunidade de jogar na equipa de Bruno Lage. "Só treinando nos limites poderá continuar a ter futuro no clube", sublinha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vlachodimos era, no início da época, "um desconhecido" para Quim, que não lhe poupa elogios. "Se o Benfica foi campeão muito se deve às exibições dele, pois fez uma temporada muito boa e foi um dos jogadores mais importantes da equipa", assume, admitindo no entanto que "inicialmente revelou algumas dificuldades nas saídas aos cruzamentos e isso pesou um pouco".

Ainda assim diz que é algo "normal" para um guarda-redes tão jovem (25 anos), mas destaca que "com o decorrer da época, a melhor adaptação e a confiança que foi adquirindo, melhorou bastante nesse aspeto e cresceu muito como guarda-redes".

Quim considera que Vlachodimos e Cillessen são "guarda-redes muito identicos", embora admita que o internacional holandês "está mais preparado para iniciar a fase de construção da equipa, por ter um melhor jogo com os pés", sendo em sua opinião esse o fator que levou o Barcelona a contratá-lo ao Ajax em 2016, por 13 milhões de euros.

Só defendeu o primeiro penálti aos 26 anos

Jasper Cillessen tem 30 anos e é o habitual titular da seleção holandesa, apesar de no Barcelona não se ter conseguido afirmar devido à forte concorrência do alemão Andre ter Stegen. Natural da cidade de Nijmegen, bem perto da fronteira com a Alemanha, aos sete anos deu os primeiros passos no futebol no modesto De Treffers, clube de Groesbeek, localidade onde cresceu.

Cinco anos depois mudou-se para as camadas jovens do NEC Nijmegen. A estreia na equipa principal do clube da Eredivisie aconteceu a 28 de agosto de 2010, sendo chamado a substituir o húngaro Gábor Babos, que se havia lesionado, num jogo com o Heerenveen, no qual foi eleito o melhor jogador em campo. A partir daí ganhou o lugar e no final da época foi eleito melhor futebolista do ano no distrito de Gelderland.

Por essa altura já o Ajax se tinha interessado pelo Cillessen, que em 2011, foi transferido para o clube de Amesterdão por três milhões de euros. Dois anos depois conquistou a titularidade e estreou-se pela seleção holandesa pela mão de Louis van Gaal num particular com a Indonésia, acabando por ser escolhido para integrar os 23 convocados para o Mundial 2014, no Brasil.

Foi o dono da baliza no Campeonato do Mundo, onde viveu uma das situações mais caricatas da carreira quando no jogo dos quartos-de-final com a Costa Rica, com um empate no marcador Van Gaal decidiu substituí-lo por Tim Krul nos instantes finais do prolongamento. O treinador explicou depois que a decisão com o facto de Cillessen, então com 25 anos, nunca ter defendido um penálti na sua carreira. E a verdade é que a opção revelou-se acertada porque a Holanda garantiu o apuramento no desempate por grandes penalidades.

Na verdade, o primeiro penálti defendido por Cillessen foi apenas a 27 de agosto de 2015 ao serviço do Ajax, num jogo com os checos do Jablonec, nas pré-eliminatórias da Liga Europa. Foi o primeiro de quatro na sua carreira até ao momento.

Apesar desse ponto fraco revelado por Van Gaal, no verão de 2016 o Barcelona avançou para a sua contratação, com o Ajax a receber 13 milhões de euros. Contudo, as grandes exibições de Ter Stegen nunca lhe deram grandes possibilidades de se afirmar na Catalunha, pelo que, após três épocas na sombra do alemão, Jasper Cillessen pretende ir para um clube onde possa jogar com regularidade. É por isso que surge o interesse do Benfica, que pretende um concorrente de peso para Vlachodimos.