A arrepiante lesão de um jogador do Deportivo

Bergantiño sofreu esta noite de quinta-feira uma entrada violenta que o deixou inanimado. Foi ao minuto 42 da 1.ª mão do playoff de acesso à liga espanhola, entre o Deportivo da Corunha e o Mallorca, que Pedraza entrou de forma violenta sobre Bergantiño.

O jogador do Dep. Corunha ficou de imediato inanimado e a sangrar e socorrido por um adversário, que impediu que este enrolasse a língua e sufocasse.

A lesão foi de tal de tal forma feia que causou grande apreensão a quem assistia à partida.

O jogador foi de imediato levado para o hospital e segundo os médicos da equipa, "encontra-se bem". Quanto ao adversário, ​​​​​​​Pedraza, foi expulso e deixou o relvado em lágrimas.

Quanto ao jogo, o Deportivo da Corunha colocou-se em posição privilegiadíssima para fazer companhia a Osasuna e Granada no lote de equipas que vão passar a competir no principal escalão do futebol espanhola. Com o português Domingos Duarte no onze, a equipa galega venceu em casa o Maiorca por 2-0, em jogo da 1.ª mão da final do playoff de subida.