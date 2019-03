68 mil pessoas. Jogo do título da liga feminina em Espanha vai bater recorde europeu

O futebol feminino em Espanha prepara-se para bater um recorde de assistência. O Atlético Madrid anunciou esta quarta-feira que o jogo do próximo domingo (12.00 de Lisboa) frente ao Barcelona, para a 24.ª da liga, terá lotação esgotada no Wanda Metropolitano, que tem capacidade para 68 mil pessoas. "Todas os bilhetes, tanto de compra como convites para sócios, foram esgotados", pode ler-se no site do emblema da capital espanhola.

Com seis pontos de vantagem sobre as catalãs a sete jornadas do fim, o encontro deste fim de semana poderá ser decisivo para as contas do título em caso de vitória da formação colchonera.

No Wanda Metropolitano vão estar representadas mais de 70 casas do Atlético de vários pontos de Espanha, com o objetivo não só de empurrar a equipa da vitória como de bater o recorde espanhol e europeu, estabelecido no final de janeiro num encontro entre Athletic Bilbao e Atlético Madrid na Taça da Rainha em San Mamés: 48.121 espetadores.

Recorde-se que o novo estádio do Atlético vai acolher a final da Liga dos Campeões masculina a 1 de junho.