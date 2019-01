32-0. Equipa feminina do Benfica bate recorde de golos num jogo

A equipa do Benfica estabeleceu este sábado o recorde de golos num jogo de futebol feminino disputado em Portugal. No Estádio da tapadinha, em Lisboa, as águias golearam o CP Pego por 32-0, em jogo da 15.ª jornada da Série D do Campeonato Nacional da II Divisão, superando o anterior recorde que também lhes pertencia, quando já nesta época tinham ganho duas vezes por 28-0 - ao Ponte Frielas e ao U. Almeirim.

O Benfica segue assim imparável no campeonato da II Divisão, com a equipa líder incontestada só com vitória e sem qualquer golo sofrido - somam 42 pontos e já estão a 12 pontos do Sporting B que, contudo, tem menos dois jogos disputados. Com a goleada deste sábado, as águias têm já 257 (!) golos marcados na prova.

Não há muito a dizer sobre a história do jogo disputado este sábado, marcado pelo domínio absoluto da equipa treinada por João Marques. Resta dizer que o primeiro golo foi apontado logo aos dois minutos pela melhor marcadora da equipa, a brasileira Darlene, que chegou à dezena neste jogo. E que o marcador foi fechado aos 90'+2 por Evy Pereira.

© SL Benfica

Eis as marcadoras dos golos do Benfica: Darlene (10), Evy Pereira (7), Geyse (3), Patrícia Llanos (3), Maiara (2), Yasmim (2), Adriana Gomes (1), Andreia Faria (1), Tayla (1), Silvia Rebelo (1) e autogolo (1).