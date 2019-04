18 anos? Idade de atletas sub-20 da Etiópia dá que falar

Os mundiais de crosse em Aarhus, na Dinamarca, ficaram marcados por uma polémica relacionada com a idade de dois atletas. Getnet Yetwale e Dinkalem Ayele, ambos da Etiópia, participaram na prova sub-20, mas os internautas dizem que a dupla aparenta ser muito mais velha.

Segundo a informação disponível na página da Associação Internacional de Federações de Desporto, Getnet nasceu no dia 10 de dezembro de 2000, enquanto Dinkalem nasceu a 19 de dezembro do mesmo ano. Isto quer dizer que, à data da prova, que ocorreu no dia 20 de março, teriam 18 anos.

No entanto, na imagem capturada durante a prova, a aparência física da dupla etíope não corresponde à de dois jovens com 18 anos.

Apesar da polémica, ambos terminaram a prova bem classificados: Getnet Yetwale ficou em 11.º lugar, enquanto Dinkalem Ayele em 21.º.

No ano passado, uma atleta etíope também deu que falar pelas mesmas razões. Girmawit Gebrzihair conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de sub-20 que decorreram na Finlândia, com 16 anos. Essa era a idade que constava na sua ficha, mas também foram levantadas muitas dúvidas nas redes sociais.