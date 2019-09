16,2 milhões de euros por ano. O contrato milionário de CR7 com a Nike

Cristiano Ronaldo no treino com a seleção para o jogo deste sábado contra a Sérvia

Em 2016, Cristiano Ronaldo assinou um contrato de 162 milhões de euros com a Nike, válido por dez anos (ou seja, 16,2 milhões de euros por ano). Quem o revela é a revista alemã Der Spiegel que este fim de semana faz uma pré-publicação do livro Football Leaks 2 - New Revelations From the World of Professional Football.

Ronaldo foi disputado pela Nike e pela Adidas. A Nike acabou por vencer essa batalha e o português sér mesmo o atleta que mais recebe da marca desportiva, à frente do norte-americano LeBron James, estrela da NBA.

Além dos 162 milhões de euros, o jogador da Juventus recebe um bónus de quatro milhões de euros sempre que ganhe uma Bola de Ouro ou o Prémio The Best da FIFA durante o período do contrato. Devido a esse e outros bónus, de acordo com a Football Leaks, o jogador recebeu cerca de 20,2 milhões de euros de bónus em 2016 e 2017.

Estes números não foram, no entanto, confirmados pelo jogador nem por nenhum dos seus representantes. E a marca também declinou fazer comentários à publicação alemã. "A Nike não comenta contratos com atletas".