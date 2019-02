1500 m cobertos. Após 22 anos, Tefera tira 14 centésimos a recorde de El Guerrouj

Samuel Tefera falou apenas na pista durante os 1500 metros do Muller Indoor Grand Prix, em Birmingham (Inglaterra). O etíope bateu o compatriota Yomif Kejelcha, que há uma semana tinha ficado 0,01 milésimo do recorde da milha ainda na posse do rei do meio-fundo, El Guerrouj, e anunciara que ia para recorde do mundo quilómetro e meio em Birmingham.

E o recorde do mundo lá sucumbiu à passada de um etíope, mas do atual campeão mundial de pista coberta, Samuel Tefera, que retira o mais antigo dos recordes do meio-fundo ao marroquino El Guerrouj. Hicham ainda detém, há 20 anos, os máximos dos 3000 m e dos 2000 m e da milha, apesar de estas não serem distâncias olímpicas.

Tefera parou o relógio nos 3m31s04, subtraindo 0.14 centésimos à marca (3m31s00) de El Guerrouj. Kejelcha teve de se contentar com o segundo lugar e um tempo também muito bom: 3m31s58.

"Nem posso acreditar", exultou Tefera. "Estou maravilhado com o resultado e deter o recorde do mundo é um sentimento especial."