Ronaldo e Simeone. Gestos polémicos numa noite de Champions

O Atlético Madrid está em vantagem na eliminatória com a Juventus dos oitavos de final da Champions, depois da vitória por 2-0 de quarta-feira no Wanda Metropolitano. Um jogo que ficou marcado pelos gestos polémicos do treinador Diego Simeone, ainda durante o jogo, e pela reação de Cristiano Ronaldo já depois da partida.

O jogador português não se conteve e ainda durante o jogo, como resposta aos insultos vindos das bancadas, exibiu os cinco dedos. No final, voltou a repetir o mesmo gesto, mas desta vez explicou o significado. "Eu tenho cinco Champions e o Atlético zero", atirou o jogador português quando passou pela zona mista, onde se encontravam os jornalistas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais tarde, através das redes sociais, Ronaldo colocou uma mensagem a garantir que a Juventus não se dá por vencida, apesar da desvantagem de dois golos que precisa de recuperar no jogo da segunda mão. "Foi uma noite difícil, vamos acreditar", escreveu.

Koke, jogador do At. Madrid, comentou também a provocação de Cristiano Ronaldo. "Isso das cinco Champions, temos de lhe dar os parabéns porque ganhou-as. Ainda falta a segunda mão e nós vamos jogar com toda a humildade do mundo, como fazemos sempre e respeitando o rival", referiu.

Mas a partida entre espanhóis e italianos ficou também marcada pela reação do treinador Diego Simeone nos festejos do primeiro golo da sua equipa marcado por Giménez. No final, o técnico argentino pediu desculpas e explicou porque celebrou daquela forma, agarrando as partes baixas. "Significa que temos tomates. Muitos tomates, Já tinha feito este gesto uma vez quando era jogador. Colocar o Costa e o Koke depois de um mês sem terem jogado... era preciso ter tomates e coloquei-os a jogar", referiu.