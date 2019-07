João Sousa vence Cilic e está na terceira ronda de Wimbledon

João Sousa, com uma exibição de grande nível, apurou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, depois de ter eliminado Marin Cilic em três sets (6-4, 6-4 e 6-4) - o croata é o atual número 18 da hierarquia mundial e em 2017 foi finalista do torneio britânico. Nos 16 avos de final, o português vai defrontar o britânico Daniel Evans, n.º 61 do mundo.

Esta é a segunda vez que o tenista natural de Guimarães atinge a terceira ronda de Wimbledon, igualando o feito alcançado em 2016. E foi a primeira vez que conseguiu vencer Cilic - nos cinco confrontos anteriores foi sempre derrotado (Masters 1000 de Madrid e ATP 500 de Pequim em 2014, Masters 1000 de Cincinnati em 2015 e Open da Austrália em 2018).

Na primeira ronda, Sousa tinha eliminado o britânico Paul Jubb, de 19 anos, por por 6-0, 6-3, 6-7 (8-10) e 6-1.

