Futebol feminino: Benfica é campeão da II Divisão

A equipa de futebol feminina do Benfica sagrou-se este domingo campeã nacional da II Divisão, juntando este título à conquista da Taça de Portugal e à subida de divisão. Para garantir o troféu, bastou às encarnadas um empate a zero frente ao Sp. Braga B, já que na primeira mão desta final o Benfica tinha ganho por 9-0.

O empate com o Sporting de Braga B impediu que o Benfica concluísse a II Divisão com um pleno de vitórias, terminando, desta forma, a competição com 27 triunfos e uma igualdade. A nível de golos, as lisboetas foram absolutamente avassaladoras, com 365 marcados e apenas um sofrido.