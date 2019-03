FC Porto. Eliminar a Roma vale mais 10,5 milhões de euros

O FC Porto defronta esta quarta-feira a Roma, no Estádio do Dragão, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions. A equipa de Sérgio Conceição perdeu por 2-1 em Itália, e por isso basta-lhe vencer por 1-0 para carimbar o passaporte para os quartos da prova milionária. E caso isso aconteça, além do prestígio desportivo, os cofres da SAD recebem mais 10,5 milhões de euros, o prémio que a UEFA paga a cada equipa que atinja os quartos-de-final da prova.

A Champions League tem-se revelado uma autêntica galinha dos ovos de ouro para os clubes, sobretudo esta época em que os prémios da UEFA aumentaram significativamente. Só para se ter uma noção, caso o FC Porto elimine a Roma e atinja os quartos-de-final da competição, chega aos 78,45 milhões de euros de receita só nesta competição (prémios de presença, vitórias e empates). E a isto ainda faltam acrescentar as receitas de market pool, referentes a direitos televisivos.

A partir das quartos-de-final, e caso o FC Porto siga em frente, é sempre a somar. A presença nas meias-finais vale mais 12 milhões de euros, na final são 15 milhões e para o campeão da Champions há mais 19 milhões.

Recorde-se que o Benfica, que ficou pela fase de grupos da prova, embolsou só em prémios de presença e de jogo um total de 49,23 milhões de euros.

Na edição do ano passado, na qual se ficou pelos oitavos de final, o FC Porto foi a equipa portuguesa que mais dinheiro recebeu, num total de 29,4 milhões de euros. O Sporting encaixou 21,7 milhões e o Benfica 17,4 milhões.