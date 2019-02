"Esta malta dos 18/19 anos é terrível. Deliro com o João Félix"

José Augusto está encantado com a forma como Bruno Lage colocou o Benfica a jogar e maravilhado com João Félix. O antigo extremo direito, 81 anos, uma das referências vivas do clube da Luz, bicampeão europeu e oito vezes campeão nacional, elogia a aposta do novo treinador nos jovens e acredita que este trabalho vai dar frutos já esta época com a conquista do título.

"Ver tanto sangue novo e com tanta qualidade faz-me lembrar a minha estreia como profissional. Foi no Barreirense. Tinha 18 anos. Nunca mais me esqueço das palavras do meu treinador da altura, o húngaro Losif Fabian: 'vais ser sempre titular nesta equipa'. Quando um treinador nos dá essa confiança, nós temos que fazer tudo para não o desiludir. Hoje quando vejo estes jovens a jogar, sobretudo o João Félix, lembro-me sempre do início da minha carreira. Deliro com o João Félix. É um jogador com dotes extraordinários, faz coisas que até hoje não vi ninguém fazer. Joga muito e ainda por cima marca golos [já tem 10 golos marcados esta temporada]", disse ao DN.

"Esta malta dos 18/19 anos é terrível. Dá-me um enorme gozo ver estes miúdos do Benfica a jogar com tanta capacidade. E aqui há todo o mérito do Bruno Lage, um indivíduo do distrito de Setúbal, que tantos bons jogadores e treinadores tem dado ao futebol português. Ele esteve vários anos a dirigir aqueles miúdos no Seixal, conhece-os como ninguém, e eles correspondem. Não há dúvida nenhuma. Esta reviravolta do Benfica pós Rui Vitória é toda mérito do Bruno Lage", prosseguiu José Augusto.

Para a antiga glória do Benfica "era importante para o clube um treinador com este conhecimento". "Está a surpreender e já provou que está preparado para longos voos", diz, destacando o que mudou com a entrada do novo treinador: "Fez uma profunda análise setorial. Viu as características de alguns jogadores que não tinha oportunidades na primeira equipa e apostou neles. É como num jogo de xadrez. Jogou as peças principais para remodelar a equipa, juntando-lhe sangue novo. Bastou uma ou duas mudanças. E sobretudo acertou em cheio com João Félix, sem medo de apostar nos jovens. Foi um xeque-mate."

Bruno Lage vai num ciclo invicto de oito vitórias consecutivas e está a três jogos de igualar o recorde de Sven-Göran Eriksson, que conseguiu 11 triunfos consecutivos em 1982/83. José Augusto acredita que Lage vai conseguir alcançar o treinador sueco. "Estou confiante a acredito que isso aconteça. Bruno Lage é um treinador diferente", referiu, apontando já ao clássico do próximo sábado, no Dragão, frente ao FC Porto: "Para mim será decisivo. O empate deixa tudo na mesma, com o Benfica à espera que o adversário tenha uma escorregadela. Vai ser um jogo extraordinário e penso que aquele que perder, perde o campeonato. Só a vitória nos interessa, apesar de termos pela frente um grande adversário. Há que não estremecer e estou convencido que Bruno Lage vai continuar na senda vitoriosa e contra o FC Porto retirar o melhor rendimento de quem vai jogar."