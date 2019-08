Dos golos aos milhões. A história do clássico em números

Pizzi e Danilo Pereira devem ser os capitães no Benfica-FC Porto deste sábado

Benfica e FC Porto encontram-se este sábado a partir das 19.00 horas, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada da I Liga. Os dois rivais entram em campo separados por três pontos, com vantagem para os encarnados.

A equipa de Bruno Lage ainda não sofreu qualquer golo esta época e já marcaram doze (contando com os cinco da Supertaça). Já os dragões estão a ter um início de época conturbado por causa da eliminação na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e da derrota na primeira jornada do campeonato em Barcelos, com o Gil Vicente, mas olha para o clássico como uma oportunidade para recuperar a alegria.

Esta será a 171.ª vez que estes dois rivais em partidas do campeonato nacional, sendo que o Benfica venceu em 57 ocasiões, enquanto o FC Porto contabiliza 66 triunfos. Quanto a golos, os encarnados somam 265 e os portistas 249. Mas há outros números a ter em conta para um dos duelos mais quentes e emocionantes do futebol português.

No final de tarde deste sábado, o jogador mais velho a entrar no relvado da Luz será, por certo, o defesa portista Pepe, que tem sido habitual titular na equipa de Sérgio Conceição. Do lado dos encarnados, deverá ser Samaris (30 anos), uma vez que Jardel tem sido suplente. Mas há outras curiosidades sobre os atuais plantéis que alimentam este clássico, sendo uma delas o elevado número de jogadores da formação nos dois lados.

Com o mercado de transferências a fechar, é certo que o Benfica tem o jogador mais caro (Raul de Tomas), mas foi o FC Porto que investiu mais em reforços. Já nas vendas, foram os encarnados que encaixaram mais dinheiro.