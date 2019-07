Danilo reintegrado após discussão com Sérgio Conceição

O médio Danilo integrou a sessão de treino desta quinta-feira do FC Porto, no Olival, depois de ter sido excluído do estágio que os portistas realizaram no Algarve devido a um desentendimento com o treinador Sérgio Conceição. Aparentemente, o caso entre o jogador e o técnico está resolvido, desconhecendo-se, contudo, se o futebolista será alvo de uma qualquer ação disciplinar da parte do clube.

Danilo e Sérgio Conceição tiveram uma dicussão na segunda-feira, motivada pelo facto de o treinador se ter atrasado a chegar ao jantar. Sendo um dos capitães, Danilo sentiu-se com autoridade para questionar o técnico (até porque as regras impedem que os jogadores comecem as refeições sem a presença do treinador), que não gostou da forma como foi confrontado, e gerou-se entre ambos uma violenta discussão, à frente de todo o grupo, que terminou com o treinador a ordenar ao jogador que abandonasse o local de estágio.