Conceição: "Desiludido com a temporada? Só se fosse estúpido"

Este sábado, no lançamento do jogo frente ao Nacional, Sérgio Conceição foi várias vezes questionado sobre a sua continuidade no FC Porto. Um tema que que passou a estar na agenda depois de o próprio treinador ter deixado uma interrogação sobre o assunto há uma semana, dando a entender que o seu futuro estaria dependente das garantias que lhe fossem dadas a nível de reforços.

Conceição, este sábado, não se alongou muitos em pormenores sobre o tema. "Comenta-se muita coisa, vi esta semana muita coisa escrita e a ser falada, e por isso a melhor coisa é não abrir a boca. Oiço muita coisa incrível. No final da época falaremos", respondeu quando questionado diretamente sobre o seu futuro.

O técnico portista foi depois questionado se perante as saídas de vários jogadores importantes, como Militão, Herrera e Brahimi, já tinha garantias do presidente sobre reforços de qualidade. Mas mais uma vez foi algo evasivo. "Estou preparado para fazer a convocatória, ir à Madeira ganhar o jogo. Depois pensar no jogo com o Sporting, da última jornada, e finalmente na Taça de Portugal. Vocês sabem da minha paixão pelo FC Porto, do contrato que tenho pela frente, e do respeito que tenho pelo presidente, sócios e adeptos. Não vale a pena alimentar mais esta situação", referiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A duas jornadas do fim do campeonato, o FC Porto não depende de si para ser campeão, pois está no 2.º lugar a dois pontos do Benfica, e precisa de uma escorregadela dos encarnados. O técnico dos dragões, contudo, garantiu que não está nada desiludido com a temporada que a sua equipa está a realizar.

"Se eu fosse na onda daquilo que se diz, era capaz de pensar nisso [desilusão], mas só se eu fosse estúpido. Na época passada chegámos à meia-final da Taça da Liga e este fomos à final. Na Taça de Portugal a mesma coisa. Estivemos nos oitavos de final da Champions e este ano fomos aos quartos. Estivemos na luta até ao fim pelo campeonato e este ano estamos também. Não há mais nada a dizer. Se acredito no título? "Acredito, obviamente. Matematicamente é possível, temos de ganhar estes dois jogos, garantir os seis pontos que queremos muito conquistar e depois ver o que acontece. Se não acreditasse nem íamos à Madeira dar despesa ao clube."

Sérgio Conceição abordou ainda os problemas com os SuperDragões, claque que no último jogo voltou a criticar os jogadores apesar da vitória. "Sempre disse, e vocês perguntaram isso muitas vezes, que não gosto de perder. No clube, há outras pessoas que também não gostam de perder. Ainda bem. Não é só o Sérgio Conceição que fica com azia quando perde. O que aconteceu no final do último jogo foi uma reconciliação de posições. As pessoas sabem que as claques, os adeptos, não gostam de perder como nós. Depois, é preciso ver a forma como se demonstra isso. Não gostei daquilo que se passou em Vila do Conde, já o disse, mas o importante era tirar dessa situação um compromisso que houve: os adeptos apoiarem como sempre apoiarem e nós darmos tudo como sempre demos. O resto é treta, é ruído."