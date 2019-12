Ingleses apontam Vítor Pereira à sucessão de Marco Silva no Everton

Vítor Pereira e o Everton deverão entrar em negociações nas próximas 24 horas para que o treinador português suceda ao compatriota Marco Silva no comando técnico da equipa de Liverpool, escreve esta sexta-feira a Sky Sports .

O treinador dos chineses do Shangai SIPG faz parte de uma shortlist de quatro homens de onde os toffees esperaram que sairá o substituto de Marco Silva, que esta quinta-feira deixou o clube de Merseyside na sequência de maus resultados, incluindo a goleada sofrida às mãos do vizinho Liverpool na véspera (2-5). O antigo treinador do clube inglês, David Moyes, é outro dos nomes que fazem parte da lista.

Vítor Pereira, 51 anos, terminou recentemente a temporada na China, tendo ficado em 3.º lugar no campeonato um ano depois de ter dado ao Shangai SIPG o primeiro título da sua história.

A Sky Sports adianta que Vítor Pereira é um nome bem visto em Inglaterra, uma vez que nos últimos meses terá recebido contactos de Chelsea, Arsenal e Watford. Já em 2013, quando deixou o FC Porto após se ter sagrado bicampeão, foi um dos nomes considerados pelo Everton para substituir David Moyes, porém, os ingleses acabaram por optar por Roberto Martínez.

Enquanto o Everton não encontra um substituto, é o antigo avançado escocês Duncan Ferguson que assume interinamente o cargo de treinador, estando previsto que dirija a equipa no jogo deste sábado diante do Chelsea.

O Everton ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar da Premier League, com 14 pontos em 15 jogos, mas mantém aspirações na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga. Na temporada transata terminou o campeonato na oitava posição.

Vítor Pereira, recorde-se, já orientou os sauditas do Al-Ahli, os gregos do Olympiacos, os turcos do Fenerbahçe e os alemães do 1860 Munique fora de Portugal, após ter comandado Sanjoanense, Sp. Espinho, Santa Clara e FC Porto no futebol luso.