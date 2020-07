Inédito. Golo do Tondela validado por zero centímetros (Veja o lance)

O jogo entre o Belenenses SAD e o Tondela, relativo à 29.ª jornada da I Liga, está a ser marcado por um lance insólito desde que é utilizado VAR.

É que aos nove minutos Ronan abriu o marcador para os beirões com um golo de cabeça, na sequência de um livre, o lance suscitou dúvidas quanto à à eventual existência de fora-de-jogo, mas depois de tudo bem medido eis que foi concluído que o tondelense não podia estar mais em linha com a defesa azul... É que o VAR mostrou que havia zero centímetros entre a posição de Ronan e o último defesa da equipa da casa, algo que nunca terá acontecido, pelo menos em Portugal.

O jogo acabou por terminar empatado 1-1, uma vez que aos 39 minutos, o argentino Cassierra fez o empate para a equipa do Belenenses SAD.

Com este resultado, o Tondela mantém-se no primeiro lugar acima da linha de despromoção, com 30 pontos, mais três pontos que o Portimonense, enquanto o Belenenses SAD chegou aos 31 pontos e ainda luta pela manutenção.