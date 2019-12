Inédito. Champions só tem equipas das cinco maiores ligas da Europa

As cinco maiores ligas do futebol europeu - chamadas de Big 5 - dominam em absoluto esta edição da Liga dos Campeões. É que todas 16 equipas apuradas para os oitavos-de-final pertencem aos campeonatos de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

À entrada para a jornada desta quarta-feira, apenas o Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, e o Dínamo Zagreb tinham a possibilidade de se intrometer entre os países financeiramente mais poderosos, mas ambas as equipas perderam, sendo que os ucranianos foram derrotados em casa pelos italianos da Atalanta, que assim seguiram em frente naquela que é a primeira participação do clube de Bérgamo na prova.

Este é um facto inédito na Liga dos Campeões, pois nunca estes cinco países dominaram em absoluto a fase a eliminar da prova mais importante da UEFA a nível de clubes. Se olharmos para as últimas dez temporadas, o mínimo de equipas fora das Big 5 que garantiram o apuramento na fase de grupos tinham sido duas, registado na época passada com FC Porto e Ajax, em 2016/17 com Benfica e FC Porto e em 2010/11 com FC Copenhaga e Shakhtar. Desta vez, o cenário mudou radicalmente, fazendo aumentar ainda mais o fosso entre esses campeonatos mais poderosos e os outros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Inglaterra é, para já, o único país que mantém na fase a eliminar os quatro representantes com que arrancaram na Champions. A Alemanha tem garantidas três equipas e tem o Bayer Leverkusen, num grupo em que se apurou Juventus e Atlético de Madrid está em segundo lugar e em vantagem para o apuramento. Aliás, a Espanha é o outro país que pode fazer o plano, bastando para isso que os colchoneros se apurem. Já a Itália fica com três equipas, pois viu o Inter Milão ser afastado num grupo em que ficaram atrás de Barcelona e Borussia Dortmund, dois emblemas das Big 5.

Finalmente, a França também fica com dois dos seus três representantes, ficando pelo caminho o Lille, à custa de Valência e Chelsea, tendo sido uma das piores equipa desta fase de grupos, pois apenas somou um ponto, tal como os belgas do Gent, sendo que o Oympiacos (ainda está a jogar) pode também integrar este lote. Ou seja, os oitavos-de-final serão assim uma espécie de minicampeonato entre equipas das Big 5

.

FC Porto é quem mais se intromete entre os "grandes"

Curiosamente, o FC Porto é o clube fora das melhores ligas europeias que, nas últimas dez temporadas, mais vezes conseguiu chegar aos oitavos-de-final da Champions, seguido de perto pelo Shakhtar, com quatro, e que esta quarta-feira perdeu a oportunidade de igualar o clube português.

Logo a seguir surgem Benfica, Zenit e Basileia, com três apuramentos, enquanto o Galatasaray conseguiu em duas ocasiões, à frente de outros cinco emblemas que alcançaram a fase a eliminar por uma vez nos últimos dez anos: Ajax, Olympiacos, CSKA Moscovo, Besiktas, PSV Eindhoven, Dínamo Kiev, Gent, Celtic, APOEL Nicosia e FC Copenhaga.

O filtro tem apertado ainda mais quando se avança na prova, pois neste período apenas o Ajax conseguiu intrometer-se no poderio espanhol, inglês, alemão, francês e italiano, ao chegar na época passada às meias-finais, onde foi afastado pelo Tottenham. Um caso único desde 2004/05, época em que outra equipa holandesa, o PSV Eindhoven, também alcançou esse feito.

Já as equipas portuguesas foram as que mais vezes atingiram os quartos-de-final da Champions nas dez temporadas anteriores, totalizando quatro: duas pelo Benfica e outras tantas através do FC Porto. Estas são as únicas formações que conseguiram este feito por mais do que uma vez, sendo que outras cinco chegaram a esta fase da prova são Shakhtar, APOEL Nicósia, Galatasaray, Ajax (a única que conseguiu o apuramento para as meias-finais) e CSKA Moscovo.

Portugal logo a seguir às Big 5

Aliás, os clubes portugueses são aqueles que passaram a fase de grupos com sucesso, num total de oito presenças nos oitavos-de-final nos últimos dez anos (já contando com esta temporada), segue-se a Ucrânia com cinco presenças (quatro do Shakhtar e uma do Dínamo Kiev), quatro da Rússia (três do Zenit e uma do CSKA Moscovo), três da Suíça (todas pelo Basileia) e da Turquia (duas do Galatasaray e uma do Besiktas), enquanto os clubes holandeses contam com duas presenças (Ajax e PSV). Sobram Grécia, Bélgica, Escócia, Chipre e Dinamarca com um representante cada um nas últimas dez temporadas.

Numa altura em que muito se fala da criação de uma Superliga europeia e em que o Real Madrid surge até muito empenhado na criação de uma liga mundial de clubes, a Liga dos Campeões mostra que o poder do dinheiro é cada vez mais fator diferenciador no que diz respeito à capacidade dos clubes chegarem a fases adiantadas da prova. Uma tendência que poderá até acentuar-se nos próximos anos até porque os prémios da Champions são cada vez mais chorudos, além de que as receitas dos direitos de transmissão televisiva nos cinco mais importantes campeonatos que se realizam na Europa serem incomparavelmente mais altos do que o estabelecido em outros campeonatos como o português, holandês, russo ou ucraniano.

Eis as equipas que se apuraram para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza segunda-feira:

POTE 1

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

Valência (Espanha)

Bayern Munique (Alemanha)

RB Leipzig (Alemanha)

Juventus (Itália)

Paris Saint-Germain (França)

POTE 2

Chelsea (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Atalanta (Itália)

Nápoles (Itália)

Lyon (França)

Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen