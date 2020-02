Iker Casillas é candidato à presidência da federação espanhola

Casillas ainda está ao serviço do FC Porto

Iker Casillas deve ser mesmo candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol, de acordo com notícias difundidas em Espanha. A rádio Cadena Ser, no seu programa desportivo, El Larguero, garante que o guarda-redes que acabou a carreira nos relvados ao serviço do FC Porto, onde se mantém, já comunicou a sua decisão ao Conselho Superior de Desportos. Aos 38 anos, será assim adversário de Luis Rubiales, atual presidente.

Desta forma o ainda atleta do FC Porto - está de baixa após sofrer um enfarte - irá encerrar a sua carreira como jogador de futebol. A candidatura de Casillas já tinha equacionada há cerca de um mês, pelo jornal Marca. Num inquérito feito aos leitores do jornal desportivo, os adeptos espanhóis mostraram um apoio a Casillas na ordem de 94% dos votos numa eventual candidatura. A Marca é um jornal de Madrid, muito ligado ao Real Madrid, onde Casillas se consagrou como guarda-redes de futebol.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Marca diz que Casillas já se encontrou nas últimas semanas com alguns ex-companheiros de seleção para saber se estariam dispostos a apoiar a sua candidatura. Terá recebido opiniões favoráveis e decidiu ser adversário de Luis Rubiales nas próximas eleições para se tornar o novo presidente da Federação Espanhola de Futebol.