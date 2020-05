Ibrahimovic tem a carreira ameaçada devido a lesão

Zlatan Ibrahimovic poderá estar com a carreira em risco devido a uma lesão contraída esta segunda-feira no treino do AC Milan.

O avançado sueco caiu no chão depois de fazer um remate à baliza e ficou a queixar-se do gémeo de uma das pernas, mas o alarme do departamento médico dos rossoneri soou quando, numa primeira avaliação, detetaram a possibilidade de a lesão poder estender-se ao tendão de Aquiles, o que a confirmar-se poderá implicar o adeus aos relvados.

É que aos 38 anos, o internacional sueco dificilmente superaria um longa paragem, sobretudo devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Ibrahimovic vai submeter-se esta terça-feira a novos exames clínicos, que vão determinar a verdadeira extensão da lesão. Neste momento, a única certeza que há é que dificilmente Zlatan voltará a jogar o que resta desta temporada, numa altura em que está em final de contrato com o Milan.

De acordo com a imprensa italiana, o avançado sueco deixou o centro de treinos de Milanello sem canadianas, mas com visíveis dificuldades.

Ibrahimovic estava empenhado num final de temporada em grande no Milan, onde joga o português Rafael Leão, tendo inclusive aproveitado o período de confinamento domiciliário em Itália para se treinar no seu país natal, no Hammarby, clube do qual é um dos proprietários. Agora, sofre este revés que ameaça a sua longa carreira de futebolista.