Ibrahimovic: "O duelo com Cristiano Ronaldo vai ser estimulante"

Zlatan Ibrahimovic foi esta sexta-feira apresentado como jogador do AC Milan, cluba onde regressa oito anos depois. E numa das primeiras declarações fez questão de desafiar a principal estrela da Juventus e da Série A italiana.

"O duelo com Cristiano Ronaldo vai ser estimulante", disse o avançado sueco, de 38 anos, que nos dois últimos anos representou os Los Angeles Galaxy, da MLS.

Ibrahimovic, que jogou em Itália na Juventus, Inter de Milão e AC Milan, disse que ainda se sente capaz e que tem a adrenalina para dar o máximo, lembrando que Paolo Maldini o contactou depois do seu último jogo pelos LA Galaxy. As conversas intensificaram-se após a goleada de 5-0 sofrida pelo AC Milan com a Atalanta - a pior da história do clube em jogos fora na Série A -, que contribuiu para que os rossoneri estejam num constrangedor 11.º lugar.

"Depois de Atalanta ainda recebi mais chamadas, falei muito com Boban [ex-jogador e diretor do futebol]. Não foi uma decisão difícil. Quando saí do AC Milan não queria, mas foi uma decisão da sociedade", explicou o internacional sueco que aos 38 anos deixou uma garantia: "Nunca perdi a paixão. Vamos ver como correm estes seis meses, se trouxer algo e se puder contribuir, depois veremos se continuo. Não quero ficar por ser o Zlatan Ibrahimovic, isso não me interessa. Tenho 38 anos e sei o que tenho que fazer, embora o estilo e o jogo tenham mudado", sublinhou.

Ibrahimovic iniciou a sua carreira nas camadas jovens do Malmö, onde foi descoberto pelo Ajax. Depois disso jogou ainda na Juventus, Inter Milão, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy.