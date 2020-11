Ibrahimovic irritado por entrar em videojogo: "Alguém anda a fazer dinheiro à minha conta"

Zlatan Ibrahimovic não manda dizer por ninguém e esta segunda-feira o avançado sueco do AC Milan denunciou na sua conta de Twitter que a empresa EA Sports usou indevidamente o seu nome e a sua imagem no videojogo FIFA 2021. "Quem deu autorização ao FIFA EA Sports de usarem o meu nome e a minha cara?", questionou o polémico jogador.

O atleta de 39 anos deixou bem claro que não pertece à FIFPro, organização que representa os futebolistas profissionais a nível mundial, e que não cedeu os direitos à FIFA ou a EA Sports para usarem a sua imagem e nome. "Não sei se sou membro da FIFPro, mesmo se for, fui colocado no jogo sem ter tido conhecimento e através de uma manobra estranha. De certeza que nunca autorizei a FIFA ou a FIFPro para ganharem dinheiro à minha custa", sublinhou

E a terminar rematou: "Alguém está a lucrar com o meu nome e face sem qualquer acordo durante os últimos anos. É hora de investigar."

Curiosamente, o AC Milan, clube que o Ibrahimovic representa, tem uma parceria de exclusividade com a EA Sports precisamente para o jogo FIFA21. Aliás, para anunciar a renovação de contrato com o avançado sueco, em setembro, o clube italiano utilizou um vídeo de Ibra no jogo virtual.