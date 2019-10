No entender de Sérgio Conceição, foram os detalhes que ditaram que o FC Porto não fosse além de um empate na receção desta quinta-feira ao Rangers (1-1), no Estádio do Dragão. "Houve algumas situações e erros individuais que nos penalizaram, uma ou outra situação de perigo que criámos, e quando o adversário criou fomos nós que demos azo a que isso acontecesse. Sabíamos que era uma equipa combativa, agressiva no jogo, sabíamos que ia ser um jogo difícil e para eles também", começou por dizer o técnico portista.

"Queríamos ganhar, sofremos o empate. Na segunda parte não entrámos da forma que eu previa, era preciso circular com mais velocidade e a aproximação à zona da bola que se fizesse de forma rápida, a criar desequilíbrios. Mas penso que criámos situações suficientes para poder ganhar. Sabíamos que neste tipo de jogos a qualidade perde-se um bocadinho e vem ao de cima a competitividade", acrescentou.

Sérgio Conceição diz que "o adversário também teve o mérito de se fechar bem e perceber que os alas que jogaram são diferentes, com mais rigor defensivo", mas lamenta não ter conseguido desfazer a organização defensiva dos escoceses. "Devíamos ter feito um pouco mais para conseguirmos a vitória", vincou.

Já no pensamento está o jogo de daqui a duas semanas, na Escócia, mas primeiro há que pensar no próximo adversário, o líder Famalicão, em jogo da próxima jornada do campeonato. "Temos de pensar no Famalicão, depois no Rangers e vamos à Escócia para ganhar o jogo", atirou.