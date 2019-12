Horácio Gonçalves é campeão em Moçambique

O Costa do Sol, equipa orientada pelo treinador português Horácio Gonçalves, sagrou-se esta quarta-feira campeão em Moçambique, depois de vencer o UD Songo por 4-2, em jogo em atraso da 27.ª jornada do Moçambola.

A equipa de Maputo ficou assim com seis pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, precisamente o adversário desta quarta-feira, quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato.

Este é o primeiro título de campeão moçambicano de Horácio Gonçalves, que no ano passado conquistou a Taça e este já ano ergueu a Supertaça. Este é o décimo título nacional do Costa do Sol, que não vencia o campeonato desde 2007.

O treinador português de 56 anos está a cumprir a segunda época no Costa do Sol, depois de em Portugal ter orientado Varzim, Desp. Chaves, Maia, Olhanense, Rio Ave, U. Madeira, Leixões, Santa Clara, Farense e Felgueiras, tendo ainda tido passagens pelos gregos do Asteras Tripolis e pelos cipriotas do AEP.

Este é terceiro técnico português a ser campeão no estrangeiro neste final de ano, depois de Jorge Jesus no Brasil, com o Flamengo, e José Morais na Coreia do Sul, ao serviço do Jeonbuk Motors.