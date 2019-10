Hoquista português no Guinness com 513 toques na bola durante um minuto

Foram 513 toques na bola durante um minuto. João Chalupa, hoquista conhecido pelos vídeos de freestyle, entrou para o Guiness World Records como o hoquista com mais toques na bola num minuto.

"Passaram-se dois anos desde o dia em que tive a ideia de bater este recorde e quatro meses desde que o bati. A espera foi grande para que a confirmação fosse dada, mas finalmente chegou, e a alegria foi idêntica à do dia em que bati o recorde. Foi uma espera longa até ter o certificado do Guinness nas mãos mas valeu cada segundo. Tenho de agradecer aos professores e equipa que me acompanhou durante três meses de treino especifico para que conseguisse realizar este feito e a toda a minha familia e amigos que me ajudaram e apoiaram desde o inicio. A sensação foi fantástica mas já temos algumas ideias para novos objetivos! Se tudo correr bem, colocaremos Portugal mais umas vezes no Guinness", comentou e jogador do Murches (Cascais), prometendo novo desafios para breve.

Veja algumas das habilidades de Chalupa