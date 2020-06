Há capital de duas SAD de clubes da I Liga à venda na Internet

A rede social de negócios Linkedin teve esta terça-feira (9 de junho) uma publicação muito curiosa: um anúncio para captar investidores interessados em adquirir capital social de duas SAD de clubes de futebol da I Liga.

Como ​​​​​​​o segredo é a alma do negócio, Jesper Carvalho Andersen, um empresário dinamarquês radicado em Portugal desde 1995, com uma empresa de intermediação no negócio de capitais, esclareceu ao DN que não iria revelar o nome dos clubes que solicitaram os seus serviços. E apressou-se a esclarecer: "Algumas informações que estão no anúncio não estão corretas, são apenas aproximadas, precisamente para não denunciar as sociedades envolvidas."

O anúncio, em inglês, não podia ser mais objetivo. "Dois icónicos clubes portugueses estão à venda", pode ler-se. "Esta não é a primeira vez que faço uma coisa destas. Neste caso, já existem interessados em adquirir o capital das duas sociedades, mas resolvi fazer esta publicação para ver se há mais interessados", explica Jesper Andersen, de 58 anos, acrescentando que normalmente os seus negócios estão mais direcionados para as áreas "da energia e do imobiliário", mas esta não é a sua primeira incursão pelo futebol. "Já estive envolvido na venda de capital de outras duas SAD em Portugal", revela, lamentando que, por segredo profissional, não possa revelar as entidades envolvidas.

Pandemia dificulta negócios

O primeiro clube anunciado está há mais de 20 anos na I Liga portuguesa e esteve várias vezes na Liga Europa desde 2010. Além disso, é uma sociedade sem dívidas e com uma equipa de futebol avaliada em mais de 25 milhões de euros. Pela descrição será um dos principais clubes nacionais, equiparado a Sporting de Braga, Vitória de Guimarães ou Rio Ave. Certo é que, de acordo com o esclarecimento dado ao DN por Jesper Andersen, os potenciais interessados "podem adquirir 65% da SAD ou até mais". No entanto, garantiu que "o clube pretende manter o controlo" do governo da sociedade.

O segundo emblema em causa é "de nível intermédio, mas com uma história e uma marca impressionantes", de acordo com o anúncio. Esta SAD tem no entanto "5 milhões de euros de dívida", o que equilibra com os "5 milhões de euros com que o plantel está avaliado". No entanto, de acordo com Jesper Andersen, neste caso "não se trata da aquisição do capital social" da sociedade em questão. "O que se pretende é um parceiro para um investimento com garantia de retorno em 2025", explica ao DN.

Esta é, no entanto, uma altura em que estes negócios são fáceis de concretizar, conforme admite o presidente da empresa de investimentos Green Equity. "A pandemia e a incerteza que muitos investidores têm nesta altura por causa do covid-19 torna muito complicado vender capital social das SAD", admite, razão pela qual foi contactado por estes clubes para fazer valer a sua experiência para dar uma ajuda nestes processos.

A publicação no Linkedin termina dizendo que estas oportunidades são "confidenciais". No entanto, se o negócio correr dentro do esperado pelas partes envolvidas, em breve serão conhecidos os novos projetos desses clubes da I Liga.