Guarda-redes lusodescendente de 25 anos encontrado morto em casa

Morreu o guarda-redes lusodescendente Glenn Marques da Costa, que atuava no FC Jeunesse Junglinster, da segunda divisão do futebol luxemburguês.

De acordo com a imprensa local, o guardião de 25 anos foi encontrado, em casa, no sábado, sem vida.

Vários clubes lamentaram já a morte do guarda-redes, um deles o US Mondorf, que Glenn representou entre 2015 e 2019. Também o português João Coimbra se manifestou nas redes sociais. "Inacreditável. Obrigado por todos os momentos que passámos meu querido. Descansa em paz", escreveu o médio que joga no Union Sportive Mondorf-les-Bains do Luxemburgo.