Guarda-redes Beto regressa a Portugal para representar o Leixões

O Leixões, da II Liga, anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes Beto, internacional português de 38 anos, que está de volta ao clube durante três épocas, entre 2006 e 2008.

Formado no Sporting e com duas épocas no FC Porto, onde se sagrou campeão nacional, Beto representou os turcos do Göztepe nas últimas três temporadas, estando agora de volta a Portugal, tendo assinado contrato válido por duas temporadas com o clube de Matosinhos.

Beto jogou 16 vezes pela seleção nacional e na sua carreira participou na conquista de três Ligas Europa pelo Sevilha, uma das quais frente ao Benfica, em Turim, no desempate por penáltis.