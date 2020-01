V. Setúbal pede para adiar jogo com o Sporting. "Só três ou quatro" jogadores escapam à gripe

Dez dirigentes do Vitória de Setúbal apresentam demissão dos órgãos sociais

Gripe ataca plantel do Vit. Setúbal. Clube pondera pedir adiamento do jogo com Sporting

O surto de gripe que está a afetar o plantel do Vitória de Setúbal "agravou-se" e afeta agora "90%" do plantel sadino, disse ao DN fonte oficial do clube, que dá conta de que mais quatro jogadores estão doentes.

Os sadinos, que têm agendado para sábado à noite (20.30) a receção ao Sporting, referente à 16.ª jornada da I Liga, já avançaram com um pedido formal aos leões e à Liga para o adiamento do jogo, mas os verde e brancos estarão "um pouco reticentes face ao calendário de jogos das provas em que estão inseridos".

De acordo com fonte oficial do emblema setubalense, "só três ou quatro" jogadores é que "ainda não apresentaram sinais" de gripe. "Estamos a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A sessão de treino prevista para esta quarta-feira não se realizou, mas os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias" na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel durante esta semana.

O jogo da 16.ª jornada entre o décimo classificado da I Liga, e o Sporting, quarto, está agendado para sábado, às 20.30, em Setúbal.

Na semana passada o jogo da II Liga espanhola entre Saragoça e Sporting de Gijón, que seria disputado na sexta-feira, foi adiado devido ao elevado número de jogadores afetados por gripe no conjunto asturiano, anunciou a Federação Espanhola de Futebol.