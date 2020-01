Grimaldo fala das dificuldades de João Félix e antevê próxima venda do Benfica

Alex Grimaldo, defesa do Benfica, concedeu nesta terça-feira uma entrevista ao jornal Marca onde além de abordar a sua carreira no clube da Luz fala também do atual momento de João Félix no At. Madrid, ele que partilhou o balneário com o jovem que foi vendido no verão aos colchoneros por 126 milhões de euros.

"O que falta a João Félix parta se afirmar? Creio que falta adaptação. O sistema de Simeone e do Atlético Madrid é complicado. Ele precisa de tempo, porque o João é um grande jogador e não tinha dúvidas de que é capaz de triunfar em qualquer clube", referiu.

O defesa espanhol falou ainda do sucesso do Benfica no lançamento de jovens formados no clube e até já elegeu quem pode ser a próxima pérola do Seixal a ser vendida por milhões para um grande da Europa.

"O mérito é do presidente do Benfica, que cuida bem destes jovens. As instalações e tudo o que envolve o clube são magníficas e isso ajuda. A Próxima pérola? Temos muitos jovens bons jogadores. O Tomás Tavares, defesa direito, pode ser a próxima pérola, mas há mais com muita qualidade no Benfica.. O Benfica cuida bem dos jovens, ganha títulos e pode ajudar no salto para ligas como a espanhola ou a inglesa, onde todos os jogadores querem atuar", disse.

Sobre Raúl de Tomás, avançado espanhol que não vingou e que nesta reabertura do mercado deixou o Benfica e foi vendido ao Espanyol, Grimaldo tem uma explicação: "Não é fácil jogar no Benfica. Não teve sorte, foi para o Espanyol e desejo-lhe o melhor, pois é um grande jogar."

Questionado sobre o jogador que ao longo da carreira mais dificuldades teve em marcar, Grimaldo recordou os tempos em que estava no Barcelona e era chamado a treinar com a equipa principal. "O Neymar era incrível quando te encarava. E depois, claro, o Messi."