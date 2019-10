Granada vence e é o surpreendente líder da liga espanhola

O Granada tornou-se neste domingo líder da liga espanhola, ao receber e vencer o Bétis, por 1-0. O clube da Andaluzia, que esta temporada subiu ao principal escalão do país vizinho, beneficiou do facto de o jogo entre o Barcelona e o Real Madrid ter sido adiado, devido aos conflitos da Catalunha, e pelo menos por mais uns dias vai manter-se no primeiro lugar da classificação, somando mais um ponto do que Barcelona, Real Sociedad e At. Madrid.

Com os portugueses Domingos Duarte (defesa) e Rui Silva (guarda-redes) no onze, valeu ao Granada o golo solitário de Alvaro Vadillo, aos 66 minutos, que valeu o triunfo sobre o Bétis, que atuou sem William Carvalho, lesionado.

O Granada é propriedade do milionário chinês Jiang Lizhang, que adquiriu o clube em 2017 por 37 milhões de euros. O emblema andaluz está integrado na empresa Desports Group, que detém ainda 5% das ações dos Minnesota Timberwolves (equipa da NBA), 60% do capital social dos italianos do Parma, 90% do Chongqing Lifan, da SuperLiga chinesa, e ainda o Tondela, clube do qual recentemente adquiriu 80% do capital da SAD.