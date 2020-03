Coates relança o jogo em cima do intervalo (2-1). Veja os golos

45'+1 Golo do Sporting! Coates a desviar de cabeça um livre lateral de Marcos Acuña.

8' Golo do Famalicão! Diogo Gonçalves remata cruzado para o fundo da baliza, após passe de Fábio Martins.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

5' Golo do Famalicão! Diogo Gonçalves cruzou, Acuña cortou de cabeça para a entrada da área onde apareceu Uros Racic a rematar de primeira para o fundo da baliza do Sporting

Aquele que deverá ser o último onze de Jorge Silas como treinador do Sporting apresenta como principais novidades os regressos de Rosier; Luís Neto, Eduardo Henrique e Gonzalo Plata, em comparação com o jogo com os turcos da Basaksehir, no qual os leões foram eliminados da Liga Europa.

Eis as equipas:

Estádio Municipal de Famalicão

Árbitro: Luís Godinho (Évora)

Famalicão - Vaná; Ricceli, Nehuén Pérez, Roderick Miranda, Racine Coly; Uros Racic, Pedro Gonçalves; Diogo Gonçalves, Fábio Martins, Walterson; Toni Martínez,

Treinador: João Pedro Sousa

Sporting - Luís Maximiano; Rosier, Coates, Luís Neto, Marcos Acuña; Eduardo Henrique, Battaglia; Gonzalo Plata, Vietto, Jovane Cabral; Sporar

Treinador: Jorge Silas

Cartão amarelo a Fábio Martins (45')

Golos: 1-0, Uros Racic (5'); 2-0, Diogo Gonçalves (8'); 2-1, Coates (45'+1)