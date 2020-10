Gonçalo Ramos renova pelo Benfica e fica com cláusula de 120 milhões

O avançado Gonçalo Ramos, de 19 anos, renovou contrato com o Benfica por mais uma temporada, sendo agora válido até junho de 2025. Esta prorrogação do vínculo contempla um aumento do salário do jogador que passou a integrar o plantel principal às ordens de Jorge Jesus, ficando ainda estipulada uma cláusula de rescisão de contrato no valor de 120 milhões de euros.

"É um grande orgulho sentir esta aposta em mim por parte do clube. Agora é continuar o trabalho feito até aqui, sempre a dar o meu máximo e dar tudo, como sempre", disse o jogador que se estreou na equipa principal dos encarnados na penúltima jornada da I Liga da época passada, na Vila das Aves, e logo com dois golos.

Em declarações à BTV, o internacional pelas camadas jovens de Portugal assumiu que tem de fazer o seu trabalho para que o treinador Jorge Jesus decida chamá-lo. "Não há uma hora para chegar à equipa A ou para ficar na equipa B, simplesmente tenho de fazer o meu trabalho, que neste caso é mostrar resultados e marcar golos, depois as chamadas à equipa principal, as convocatórias e os golos vêm por acréscimo do trabalho que tenho feito", frisou Gonçalo Ramos, que esta época marcou sete golos em quatro jogos na II Liga, pela equipa B treinada por Renato Paiva.

O avançado assumiu que representar o Benfica "é um sonho de pequenino". "Tal como o meu irmão, que veio aqui hoje comigo assinar o contrato. Ele olha para estas instalações e para a dimensão do clube e diz que quer estar aqui dentro de uns anos, que era o que eu pensava com a idade dele e agora é um sonho concretizado", revelou, prometendo "muita entrega, muito trabalho, alguns golos".

Refira-se que Gonçalo Ramos estava convocado para um estágio da seleção de sub-20, na Cidade do Futebol, mas acabou por ser dispensado, depois de uma solicitação do Benfica à Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que o treinador Jorge Jesus quer aproveitar a paragem para as seleções para trabalhar com o jovem avançado.