Gonçalo Ramos e a estreia com dois golos pelo Benfica. "Nem nos meus melhores sonhos"

O jovem avançado Gonçalo Ramos, que se estreou na equipa principal do Benfica na terça-feira, na vitória frente ao Desportivo das Aves (4-0), com dois golos, disse nesta quarta-feira que "nem nos melhores sonhos" contava com tal feito.

"Nem há palavras para explicar! Só o facto de me estrear e ter tido a oportunidade de partilhar o momento de jogar no Benfica, neste grande clube - que é o sonho de qualquer jogador -, já é fantástico. Ainda mais da forma como eu consegui fazer, com dois golos, é inacreditável. Nem nos meus melhores sonhos", afirmou à Benfica TV Gonçalo Ramos.

O jovem de 19 anos, natural de Olhão, no Algarve, foi lançado pelo técnico do Benfica, Nélson Veríssimo, a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, depois de já ter integrado várias convocatórias, mas sem nunca se ter estreado.

Dois minutos depois de ter entrado em campo, Gonçalo Ramos fez o seu primeiro golo (na altura, o 3-0 para as 'águias') e, aos 90+3, 'bisou' na partida e fixou o resultado final nos 4-0.

O internacional pelos escalões jovens de Portugal, que foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, em 2019, com quatro golos em cinco jogos, chegou à formação do Benfica há quase dez anos, e, no verão passado, renovou com os 'encarnados' até 2024.

Gonçalo Ramos é filho de Ramos, que representou o Farense (1996 a 1999) e o Salgueiros (1999 a 2001), e foi internacional por Portugal nos escalões sub-17, sub-20 e sub-21.