Gonçalo Paciência renova contrato e ajuda Eintracht a vencer

Gonçalo Paciência viveu um sábado especial pois foi anunciada a sua renovação de contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023 e foi decisivo no triunfo da sua equipa na receção ao líder RB Leipzig, por 2-0.

O avançado português entrou em campo aos 77 minutos, a substituir Bas Dost, numa altura em que a sua equipa já vencia por 1-0 graças a um golo de Almamy Touré, mas ainda foi a tempo de fazer um passe decisivo para Filip Kostic fazer o segundo golo.

O Eintracht, que teve André Silva no banco de suplentes, subiu assim ao 9.º lugar da Bundesliga, quando estão decorridas 19 jornadas, com 24 pontos.

Nos outros jogos do dia, destaque para o Borussia Mönchengladbach, que recebeu e venceu o Mainz, por 3-1, subindo provisoriamente ao segundo lugar, estando agora a dois pontos do líder que continua a ser o RB Leipzig.

Quem beneficiou com a derrota do RB Leipzig foi o Bayern Munique, que reduziu a diferença para o líder para apenas um ponto, depois de golear o Schalke na Allianz Arena, por 5-0.

O inevitável Lewandowski abriu o marcador logo aos seis minutos, tendo Thomas Müller feito história em cima do intervalo, quando marcou o seu 100.º golo na Allianz Arena. No segundo tempo, Goretzka, Thiago Alcântara e Schubert na própria baliza ditaram o desfecho do jogo, que deixa o Schalke com o quinto lugar em perigo, pois pode ser ultrapassado este domingo pelo Bayer Leverkusen, que recebe o Fortuna Düsseldorf.

Esta jornada começou na sexta-feira com a goleada do Borussia Dortmund, em casa, perante o Colónia por 5-1, com o português Raphaël Guerreiro a abrir o marcador logo no primeiro minuto. Mas a grande figura da partida acabou por ser o jovem norueguês Erling Haaland, que entrou aos 65 minutos e marcou dois golos. Aliás, o jogador contratado ao RB Salzburgo por 20 milhões de euros já leva cinco golos nos dois jogos que realizou pela sua nova equipa.