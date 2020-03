Gomes da Silva vê Lage fora do Benfica e aposta num ex-treinador do FC Porto

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica que já anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência do clube da Luz, assina esta segunda-feira no seu blogue "Novo Geração Benfica" um texto onde antevê a saída de Bruno Lage do cargo de treinador do Benfica e a contratação de um ex-treinador do FC Porto para ocupar o seu lugar. Gomes da Silva deixa ainda muitas críticas a Luís Filipe Vieira.

"Nesse quadro de filosofia comportamental "vieirista" de "eu ganho e alguém, que nunca eu, perde", o próximo a despachar será ... Bruno Lage! É verdade que comentários como "... hoje viu-se um Benfica à Benfica", quando encaixou 3 golos em casa e foi eliminado da Liga Europa por um Shakhtar Donetsk, em início de época ... não ajudam! As notícias 'plantadas' pela estrutura - do regresso de Jesus ao interesse por Ruben Amorim - acabarão por vitimar Bruno Lage! O ano passado, por necessidade mas, também, por instinto de sobrevivência (que é o único que tem validade universal por aquelas bandas), deixaram-no ser quem era!", começa por escrever.

Mais à frente, Gomes da Silva enumera mesmo quem na sua opinião poderão vir a ser os treinadores do Benfica. "Não tardará e aí teremos os que acusarão Bruno Lage de não dar uso ao Hotel do Seixal - por não fazer estágios antes dos jogos em casa (os da margem sul aparecem lá e os da margem norte vão de mini bus desde o Estádio, na manhã do jogo), matando, com isso, dois coelhos com uma só paulada! Fragilizam o treinador e aumentam a sensação pública de ser necessário mais construção civil no Seixal ... E enquanto a estrutura se entretém a assinar contratos em que o 'representante do dono' no balneário passa a ter comissões por ganhar títulos, Bruno Lage sairá para um qualquer lugar arranjado pela 'parceria estratégica' e nós acabaremos a contratar um dos 3 últimos treinadores portugueses do Porto: Paulo Fonseca, Luís Castro ou Nuno Espírito Santo", concluiu Gomes da Silva.