Golo de Ronaldo ajuda Juventus a reforçar liderança

Cristiano Ronaldo ajudou este sábado a Juventus a vencer em casa o Bolonha por 2-1, em partida da 7.ª jornada da liga italiana.

O internacional português, motivado por ter chegado na segunda-feira ao 700.º golo na carreira, inaugurou o marcador aos 19 minutos, num bonito golo na sequência de uma jogada individual. Foi o quarto golo do madeirense na edição 2019-20 do campeonato transalpino, cujo melhor marcador é Ciro Immobile, da Lazio, com nove golos.

Entretanto, a formação orientada por Sinisa Mihajlovic chegou ao empate aos 26', por Danilo, mas a vecchia signora voltou a colocar-se em vantagem no segundo tempo, num lance que também contou com a participação de CR7, que rematou contra um defesa imediatamente antes do companheiro Pjanic atirar para o fundo das redes (54').

Esta foi a sétima vitória em oito jogos da Juventus na Série A, registo que lhe permite liderar o campeonato com 22, mais quatro do que o perseguidor Inter de Milão, que só entra em campo este domingo (11.30), no terreno do Sassuolo.

Também este domingo entra em campo a Roma de Paulo Fonseca, que vai a Génova jogar com a Sampdoria (14.00).