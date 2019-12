Gennaro Gattuso é o novo treinador do Nápoles. Horas depois de demitir Carlo Ancelotti do comando técnico, o polémico líder do clube italiano chegou a acordo com o antigo jogador do Milan para assumir a equipa. E segundo alguma imprensa italiana a escolha do ex-Milan para treinar a equipa napolitana teve o dedo do agente português Jorge Mendes, que mediou as negociações.

Seis temporadas depois de terminar a carreira como jogador, Gattuso vai assumir o seu sexto desafio como treinador principal. Iniciou a carreira de treinador em 2013 ao serviço do Sion (Suíça). Seguiram-se passagens pelos italianos do Palermo (apenas três meses), OFI (Grécia), Pisa (Itália) e Milan (Itália).

A passagem pelo banco milanês não correu como esperado, não tendo conseguido apurar a equipa para a Liga dos Campeões e acabando por deixar o cargo.