"Bicos de pés", "estímulo" e "respeito". As reações à contratação de Mourinho

Paul Gascoigne, que representou com grande sucesso o Tottenham entre 1988 e 1992, desdobrou-se elogios ao novo treinador dos spurs, o português José Mourinho, em declarações à Sky Sports.

"José Mourinho é um treinador fantástico. Se eu fosse jogador do Tottenham, ficaria encantado em saber que ele estava a entrar no clube. Para mim, Sir Alex Ferguson e Sir Bobby Robson foram os melhores, mas Mourinho não está longe deles, não há muito melhor do que ele", considerou o polémico antigo internacional inglês, 52 anos.

Paul Gascoigne © Reuters/John Sibley

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não acho que ele vá demorar muito a conquistar o balneário. Se eu fosse jogador, olharia para o que conquistou através das emoções que provoca nos jogadores. É um jogador pelo qual eu certamente jogaria. Ele vai colocar os jogadores em bicos de pés. José Mourinho vai querer reforçar a equipa para atingir o nível de Liverpool e Manchester City", prosseguiu Gascoigne.

Redknapp: "Ouvir a mesma voz durante seis anos desgasta"

O antigo treinador do Tottenham, Harry Redknapp, espera que José Mourinho seja uma lufada de ar fresco no Tottenham. Não fazendo fé nas qualidades do português, mas pela relação desgastante de seis anos entre o treinador Mauricio Pocchetino e os jogadores.

"Adoro Pochettino, mas ele tem alcançado uma média de um ponto por jogo nos últimos 25 jogos. A administração do Tottenham é composta por homens de negócios e percebem que a esse ritmo a equipa não pode terminar o campeonato nos quatro primeiros. Além disso, a mesma voz depois de seis anos começa a desgastar um pouco. Um novo homem pode acrescentar 10 por cento [ao desempenho da equipa] e os jogadores vão encontrar um estímulo no primeiro jogo de Mourinho", frisou, à BBC Radio 5 Live.

Gudjohnsen: "Levou-nos para um nível superior no Chelsea"

Eidur Gudjohnsen, antigo avançado islandês que foi orientado por José Mourinho no Chelsea entre 2004 e 2006, acredita que o treinador português pode fazer nos spurs o mesmo que já tinha feito nos blues. "Tenho um grande respeito pelo homem que nos levou para um nível superior no Chelsea. É um grande desafio, mas o Tottenham deve sempre procurar chegar aos quatro primeiros", afirmou.

Lineker: "Não vão encontrar melhor do que Pochettino"

Outra figura histórica do Tottenham, Gary Lineker, mostrou-se bastante crítico para com a saída de Mauricio Pocchetino. "Mauricio Pochettino foi despedido do Tottenham. Ajudou o clube a estar muito acima do seu nível durante anos. Boa sorte em encontrar um substituto melhor... não vai acontecer", frisou o antigo avançado, antes de ser anunciada a contratação de José Mourinho.