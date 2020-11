Galileo, o cavalo que custa mais que Ronaldo e Messi juntos

Chama-se Galileo, tem 22 anos, já dominou as pistas de corridas de cavalos com vitórias nas provas mais importantes do calendário, e apesar de retirado das competições, o preço deste Puro Sangue inglês está avaliado em 200 milhões de euros. Hoje é considerado o imperador da reprodução.

Galileo nasceu em 1998 e foi treinado pelo irlandês Aidan O'Brien. Logo desde o início deste milénio tornou-se num nome respeitado nas corridas de cavalos, com vitórias em provas diferentes como o Derby de Epsom, o The King George VI, o Irish Derby ou o Queen Elizabeth Stakes. Retirou-se há uns anos, após sofrer a sua primeira derrota, no Breeder"s Cup Classic de Belmont Park, em Nova Iorque.

Hoje, já afastado das grandes competições, vive em Coolmore Stud, na Irlanda, na sede do maior criador de cavalos de corrida Puro Sangue inglês do mundo. Mas continua a ser uma mina de ouro, agora como reprodutor. O cavalo outrora campeão está avaliado em mais de 200 milhões de euros, ou seja, e tendo em conta os valores do site transfermarket, mais do que Cristiano Ronaldo (60M) e Lionel Messi (100M) juntos.

Por ser um dos maiores campeões da história, Galileo é muito procurado para criação de cavalos Puro Sangue inglês. Como curiosidade, por exemplo, no Derby de Epsom de 2019, estavam na pista 12 netos ou bisnetos de Galileo. E filhos campeões em provas são quase uma centena.

De acordo com a imprensa britânica, 89 vencedores de grandes provas são filhos de Galileo. Quando começou na área da reprodução, em 2002, os seus proprietários cobravam mais de 70 mil euros para alguém lhe apresentar uma égua. Cinco anos depois, esse valor subiu para quase 200 mil euros. Hoje há quem diga que o valor atinge os 700 mil euros.